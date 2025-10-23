I difensori, per esempio. L'anno passato il Milan incassava gol in quantità industriale, quest'anno è diventato un bunker. Eppure i titolari sono sempre gli stessi: Fikayo Tomori , Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović . Presenti, tra l'altro, nella Top 5 dei calciatori più presenti in campo con Allegri, rispettivamente con 775' , 720' e 732' sul terreno di gioco.

Ma si corre anche in mediana e sulle fasce. Alexis Saelemaekers, rientrato dai prestiti a Bologna e Roma, è già diventato un fedelissimo di Allegri, indispensabile a destra nel suo 3-5-2: fin qui il belga ha giocato 738'. Il tecnico in estate ne ha bloccato la partenza (lo voleva la Juventus) e si capisce il perché: al numero 56 Allegri non rinuncia mai. Presto arriverà il rinnovo. Tra i giocatori che hanno nuova linfa anche Youssouf Fofana (681'): l'anno scorso correva per tutti ed è scoppiato a metà stagione; ora corre in maniera intelligente e risulta più integrato nel gioco del Milan.