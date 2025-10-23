I difensori, per esempio. L'anno passato il Milan incassava gol in quantità industriale, quest'anno è diventato un bunker. Eppure i titolari sono sempre gli stessi: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Presenti, tra l'altro, nella Top 5 dei calciatori più presenti in campo con Allegri, rispettivamente con 775', 720' e 732' sul terreno di gioco.
Saelemaekers imprescindibile. Fofana ora corre meglio—
Per tutti loro, sembra iniziata una nuova vita rossonera: presi, fin qui, solo 4 gol, di cui 2 alla prima giornata di campionato, nella sconfitta contro la Cremonese, poi uno su rigore contro il Napoli e uno di rimpallo contro la Fiorentina. Un'evoluzione netta rispetto a soltanto qualche mese fa.
Ma si corre anche in mediana e sulle fasce. Alexis Saelemaekers, rientrato dai prestiti a Bologna e Roma, è già diventato un fedelissimo di Allegri, indispensabile a destra nel suo 3-5-2: fin qui il belga ha giocato 738'. Il tecnico in estate ne ha bloccato la partenza (lo voleva la Juventus) e si capisce il perché: al numero 56 Allegri non rinuncia mai. Presto arriverà il rinnovo. Tra i giocatori che hanno nuova linfa anche Youssouf Fofana (681'): l'anno scorso correva per tutti ed è scoppiato a metà stagione; ora corre in maniera intelligente e risulta più integrato nel gioco del Milan.
