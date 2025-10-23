Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, tra i meriti di Allegri anche quello di aver rigenerato questi giocatori: l’analisi

ULTIME MILAN NEWS

Milan, tra i meriti di Allegri anche quello di aver rigenerato questi giocatori: l’analisi

Milan, tra i meriti di Allegri anche quello di aver rigenerato questi giocatori: l'analisi
Massimiliano Allegri, in pochi mesi di lavoro, sembra aver già risollevato le sorti del Milan uscito con le ossa a pezzi dopo l'ultima, terribile annata sotto la guida di Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. Alcuni giocatori sono rinati
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nel suo approfondimento giornaliero sul Milan di Massimiliano Allegri, ha ricordato come - tra i meriti del tecnico livornese in questo avvio di stagione - oltre al fatto di aver risollevato le sorti dell'intera squadra rossonera, va annoverato anche quello di aver rigenerato un cospicuo numero di giocatori.

Milan, i rigenerati di Allegri: la difesa in blocco

—  

Singoli che, dalla precedente - terribile - annata sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi, ne erano usciti con le ossa rotte. Sì, vero, il Milan di Allegri ha potuto beneficiare degli innesti di Luka Modrić e Adrien Rabiot, così come dei gol di Christian Pulisic e, nell'ultima sfida contro la Fiorentina, di Rafael Leão. Ma i protagonisti fin qui sono anche altri.

LEGGI ANCHE

I difensori, per esempio. L'anno passato il Milan incassava gol in quantità industriale, quest'anno è diventato un bunker. Eppure i titolari sono sempre gli stessi: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Presenti, tra l'altro, nella Top 5 dei calciatori più presenti in campo con Allegri, rispettivamente con 775', 720' e 732' sul terreno di gioco.

Saelemaekers imprescindibile. Fofana ora corre meglio

—  

Per tutti loro, sembra iniziata una nuova vita rossonera: presi, fin qui, solo 4 gol, di cui 2 alla prima giornata di campionato, nella sconfitta contro la Cremonese, poi uno su rigore contro il Napoli e uno di rimpallo contro la Fiorentina. Un'evoluzione netta rispetto a soltanto qualche mese fa.

LEGGI ANCHE: Milan-Pisa, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

Ma si corre anche in mediana e sulle fasce. Alexis Saelemaekers, rientrato dai prestiti a Bologna e Roma, è già diventato un fedelissimo di Allegri, indispensabile a destra nel suo 3-5-2: fin qui il belga ha giocato 738'. Il tecnico in estate ne ha bloccato la partenza (lo voleva la Juventus) e si capisce il perché: al numero 56 Allegri non rinuncia mai. Presto arriverà il rinnovo. Tra i giocatori che hanno nuova linfa anche Youssouf Fofana (681'): l'anno scorso correva per tutti ed è scoppiato a metà stagione; ora corre in maniera intelligente e risulta più integrato nel gioco del Milan.

Leggi anche
Milan-Pisa, trasferta vietata ai tifosi toscani nonostante i 4mila biglietti venduti
Milan, Tomori: “Se dovessimo fare qualcosa di straordinario mi faccio biondo”. Sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA