Fikayo Tomori , difensore del Milan dal gennaio 2021 , ha parlato ieri a 'SportMediaset' e 'Milan TV' e le sue dichiarazioni sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Tomori ha notato qualche similitudine tra questo Milan di Massimiliano Allegri e quello che, nel 2022 , ha vinto lo Scudetto con Stefano Pioli in panchina.

Milan, le parole di Tomori sulle ambizioni della squadra e non solo

«Abbiamo una squadra diversa, c'è un ambiente diverso, però ci sono delle similitudini: abbiamo - ha spiegato Tomori - la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. Ora c'è il Pisa, poi l'Atalanta, poi la Roma: pensiamo ad ogni partita che giochiamo, come ci dice il mister. Poi è presto per dire 'Vinciamo lo Scudetto'. C'è il Pisa in cui dimostrare che siamo forti. Il mister ci dice di concentrarci sulla prossima partita ed è quello che stiamo facendo per restare al primo posto».