Milan, si avvicina il rientro in campo di Jashari: ecco qual è l’obiettivo dello svizzero

Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 costato al Milan ben 39 milioni di euro, bonus inclusi, nell'ultimo calciomercato estivo, è fuori da agosto per infortunio: il suo calvario, però, è davvero vicino alla conclusione. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è sempre più vicino il ritorno in campo di Ardon Jashari, centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, che il Milan ha prelevato dal Bruges nell'ultima sessione estiva di calciomercato per ben 39 milioni di euro, bonus inclusi.

Milan, si va verso il rientro di Jashari dall'infortunio

—  

Ci sarebbe, per la 'rosea', una data cerchiata in rosso sul calendario per il possibile ritorno in campo di Jashari. Quella di sabato 8 novembre, alle ore 20:45, per Parma-Milan di Serie A allo stadio 'Tardini'. L'obiettivo del numero 30 rossonero è quello di tornare almeno in panchina, a disposizione di mister Massimiliano Allegri, per l'ultima gara prima della sosta Nazionali di novembre.

Il quotidiano sportivo nazionale ha riferito come Jashari stia già correndo sul campo con le scarpe da calcio. È l'ultimo passo prima della fine della riatletizzazione e del ritorno in gruppo. A fine agosto, dopo il suo esordio in campionato in Milan-Cremonese 1-2 e prima della trasferta di Lecce, Jashari aveva rimediato la frattura composta del perone destro in allenamento dopo uno scontro con Santiago Giménez.

La prossima settimana radiografia decisiva

—  

La prossima settimana Jashari farà una radiografia. Per poter tornare a forzare, dagli esami dovrà risultare la completa calcificazione dell'osso. Soltanto in caso affermativo, la parte più oscura del percorso verso il suo rientro sarà alle spalle. 'La Gazzetta dello Sport' ha raccontato come Jashari abbia svolto il primo periodo della sua rieducazione in patria. Una volta tornato a Milanello, ha alternato fisioterapia a cyclette, sedute di forza in palestra, piscina ed esercizi mirati.

Prima di rimettersi le scarpe da calcio, l'ex Bruges e Lucerna ha corso e lavorato nella sabbia. Ora, come detto, se dalla radiografia emergerà che è tutto ok, potrà tornare in gruppo e, successivamente, a rivedere la luce in fondo al tunnel, ovvero il rettangolo verde.

