Il quotidiano sportivo nazionale ha riferito come Jashari stia già correndo sul campo con le scarpe da calcio. È l'ultimo passo prima della fine della riatletizzazione e del ritorno in gruppo. A fine agosto, dopo il suo esordio in campionato in Milan-Cremonese 1-2 e prima della trasferta di Lecce, Jashari aveva rimediato la frattura composta del perone destro in allenamento dopo uno scontro con Santiago Giménez.

La prossima settimana radiografia decisiva — La prossima settimana Jashari farà una radiografia. Per poter tornare a forzare, dagli esami dovrà risultare la completa calcificazione dell'osso. Soltanto in caso affermativo, la parte più oscura del percorso verso il suo rientro sarà alle spalle. 'La Gazzetta dello Sport' ha raccontato come Jashari abbia svolto il primo periodo della sua rieducazione in patria. Una volta tornato a Milanello, ha alternato fisioterapia a cyclette, sedute di forza in palestra, piscina ed esercizi mirati.

Prima di rimettersi le scarpe da calcio, l'ex Bruges e Lucerna ha corso e lavorato nella sabbia. Ora, come detto, se dalla radiografia emergerà che è tutto ok, potrà tornare in gruppo e, successivamente, a rivedere la luce in fondo al tunnel, ovvero il rettangolo verde.