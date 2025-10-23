La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Pisa in diretta | LIVE News

Se è normale la caciara dopo il rigore o se c'è qualcosa di particolare: "Non ho trovato assolutamente niente di particolare. Nel calcio italiano sono cose successe, succederanno sempre. Ci saranno sempre discussioni perché sono decisioni soggettive. Bisogna prenderle per quello che sono. Quando ce le danno contro ci arrabbiamo e quando ce le danno a favore siamo contenti. È difficile con questa velocità in campo per gli arbitri valutare e decidere. Poi il VAR vede da fuori e non è facile. 30 o 40 anni fa, per la UEFA, i calciatori avevano 2 secondi per pensare, ora mezzo. È cambiata la struttura dei giocatori, sono cresciuti di 10 cm, sono più forti. Anche la pallacanestro così. Bisogna accettare e adeguarsi al momento con caratteristiche fisiche e tecniche dei giocatori di oggi".