Milan-Pisa, Leao e Giménez in attacco per Allegri: i due in coppia per restare in vetta

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, schiererà l'artiglieria pesante in Milan-Pisa di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro': Rafael Leao con Santiago Giménez così come avvenuto nel secondo tempo dell'ultimo match contro la Fiorentina
In occasione della sfida di domani, venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' contro il Pisa di Alberto Gilardino e valevole per la 8^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan di Massimiliano Allegri ripartirà dalla coppia di attaccanti che, nell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina, hanno fatto la differenza: Rafael Leao e Santiago Giménez. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Pisa, davanti Leao e Giménez

Se il Diavolo, oggi, guarda Napoli, Roma e Inter dall'alto in classifica, al primo posto, è merito dell'ottimo impatto avuto dal messicano nel corso della gara contro i viola (si è procurato il calcio di rigore del definitivo sorpasso) e della doppietta, decisiva, realizzata dal top player portoghese. Pertanto, una volta capito di aver recuperato Christopher Nkunku per la panchina, Allegri ha deciso di puntare su Leao e Giménez sin da subito in Milan-Pisa di domani.

Leao e Giménez sono stati provati in coppia, secondo la 'rosea', nelle esercitazioni tattiche. A meno di sorprese dell'ultima ora, saranno loro gli attaccanti nel 3-5-2 rossonero. Il numero 10 lusitano non dovrà fare il centravanti; avrà facoltà di muoversi su tutto il fronte offensivo e svariare come meglio crede. Il riferimento offensivo in area di rigore lo farà il numero 7, ancora alla ricerca del suo primo gol in campionato in questa stagione.

Per Allegri, all'inizio, erano solo alternativi

D'altronde, senza Christian Pulisic (speranza di riaverlo per Parma-Milan dell'8 novembre), miglior marcatore rossonero in questo avvio dell'annata 2025-2026, toccherà agli altri prendersi il Diavolo sulle spalle e realizzare i gol necessari per poter vincere le partite. Quindi a Leao e Giménez che, nelle intenzioni originarie di Allegri, quando il tecnico aveva deciso in estate di rinunciare al 4-3-3 per passare al 3-5-2, erano uno l'alternativa dell'altro per il ruolo di prima punta.

Speranza, concreta, che in Milan-Pisa i due possano prendere definitivamente il decollo: cresce la condizione atletica di Leao che, dopo i due spezzoni di gara non indimenticabili contro Napoli e Juventus al rientro dall'infortunio, ha abbattuto la Fiorentina con due reti nella ripresa. Ed è sempre più funzionale al gioco del Diavolo di Allegri il 'Bebote', che sta piacendo molto all'allenatore livornese per come si gioca in ausilio della squadra. Gli manca soltanto il gol. Arriverà domani? Se lo augurano tutti.

