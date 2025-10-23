In occasione della sfida di domani, venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' contro il Pisa di Alberto Gilardino e valevole per la 8^ giornata della Serie A 2025-2026 , il Milan di Massimiliano Allegri ripartirà dalla coppia di attaccanti che, nell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina , hanno fatto la differenza: Rafael Leao e Santiago Giménez . Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Pisa, davanti Leao e Giménez

Se il Diavolo, oggi, guarda Napoli, Roma e Inter dall'alto in classifica, al primo posto, è merito dell'ottimo impatto avuto dal messicano nel corso della gara contro i viola (si è procurato il calcio di rigore del definitivo sorpasso) e della doppietta, decisiva, realizzata dal top player portoghese. Pertanto, una volta capito di aver recuperato Christopher Nkunku per la panchina, Allegri ha deciso di puntare su Leao e Giménez sin da subito in Milan-Pisa di domani.