Per via di quel pestone, Nkunku ha svolto qualche allenamento a parte e non ha potuto esserci in Milan-Fiorentina dello scorso weekend a 'San Siro'. Ieri, però, come detto, allenamento in gruppo per l'ex RB Lipsia e Chelsea e oggi farà altrettanto.
Domani sera, alle ore 20:45, per Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026, pertanto il numero 18 rossonero sarà a disposizione di Allegri. Partirà dalla panchina, come cambio per la coppia d'attacco Rafael Leão - Santiago Giménez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA