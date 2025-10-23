Pianeta Milan
Milan, buone notizie per mister Allegri: contro il Pisa sarà a disposizione Nkunku

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che aveva saltato l'ultimo match di campionato contro la Fiorentina, tornerà a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per Milan-Pisa di domani sera a 'San Siro'. Le ultime news
Scarpe arancioni, con le stringhe ben allacciate. I calzettoni bianchi e il kit di allenamento rossonero: 'dress code' classico quello utilizzato, ieri, da Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, per la seduta di ieri sul campo ribassato di Milanello. Un allenamento iniziato e finito con il gruppo, agli ordini di Massimiliano Allegri, dopo i problemi degli ultimi giorni.

Milan-Pisa, Nkunku c'è! Ieri allenamento in gruppo

Come ricordato dai quotidiani sportivi oggi in edicola, infatti, Nkunku non ha potuto indossare le scarpe da calcio per una settimana, per via di un alluce molto gonfio per un pestone subito durante Islanda-Francia 2-2, ultimo impegno con la sua Nazionale prima della ripresa del campionato: match in cui aveva anche segnato un gran bel gol.

Per via di quel pestone, Nkunku ha svolto qualche allenamento a parte e non ha potuto esserci in Milan-Fiorentina dello scorso weekend a 'San Siro'. Ieri, però, come detto, allenamento in gruppo per l'ex RB Lipsia e Chelsea e oggi farà altrettanto.

Domani sera, alle ore 20:45, per Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026, pertanto il numero 18 rossonero sarà a disposizione di Allegri. Partirà dalla panchina, come cambio per la coppia d'attacco Rafael Leão - Santiago Giménez.

