Pareggio a reti bianche in Atalanta-Slavia Praga. Stasera, intanto, si torna in campo per Europa e Conference League: il calendario prevede FCSB-Bologna e Rapid Vienna-Fiorentina alle ore 18:45; quindi, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico', sarà la volta di Roma-Viktoria Plzeň.
Per la Serie A, dopo la vittoria dei granata di Marco Baroni contro il Napoli, ci si aspetta il pienone sugli spalti per Torino-Genoa di domenica 26 ottobre, alle ore 12:30, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'.
