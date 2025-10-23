Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: 'Cose da Juve: Bellingham colpisce ma la squadra di Tudor spaventa il Real'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il k.o. (0-1) della Juventus di Igor Tudor allo stadio 'Bernabéu' contro il Real Madrid di Xabi Alonso nella partita della terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Colpisce Jude Bellingham, ma i bianconeri sprecano molto con Dušan Vlahović e Loïs Openda.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 23 ottobre 2025

Pareggio a reti bianche in Atalanta-Slavia Praga. Stasera, intanto, si torna in campo per Europa e Conference League: il calendario prevede FCSB-Bologna e Rapid Vienna-Fiorentina alle ore 18:45; quindi, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico', sarà la volta di Roma-Viktoria Plzeň.

Per la Serie A, dopo la vittoria dei granata di Marco Baroni contro il Napoli, ci si aspetta il pienone sugli spalti per Torino-Genoa di domenica 26 ottobre, alle ore 12:30, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'.

