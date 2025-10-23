Napoli flop, martedì sera, in casa del PSV Eindhoven (sconfitta 2-6) e Antonio Conte, tecnico dei partenopei, chiede meno egoismi ai suoi giocatori. All'Inter, invece, ci si diverte con la gestione tecnica di Cristian Chivu: già realizzati 27 gol in 10 partite per i nerazzurri e già 9 giocatori a segno.
In serata, per Europa e Conference League, in programma FCSB-Bologna e Rapid Vienna-Fiorentina (entrambe alle ore 18:45); poi Roma-Viktoria Plzeň (ore 21:00). Tra i giallorossi, in campo Artem Dovbyk; tra i felsinei di nuovo titolare Jonathan Rowe. Nelle fila viola, invece, spazio in attacco a Edin Džeko.
