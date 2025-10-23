Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Real Madrid-Juventus, partita della terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, disputatasi ieri sera al 'Bernabéu' e terminata 1-0 per i padroni di casa. La squadra di Xabi Alonso in gol con Jude Bellingham, ma quella di Igor Tudor ha avuto molte chance per pareggiarla.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 23 ottobre 2025

Napoli flop, martedì sera, in casa del PSV Eindhoven (sconfitta 2-6) e Antonio Conte, tecnico dei partenopei, chiede meno egoismi ai suoi giocatori. All'Inter, invece, ci si diverte con la gestione tecnica di Cristian Chivu: già realizzati 27 gol in 10 partite per i nerazzurri e già 9 giocatori a segno.

In serata, per Europa e Conference League, in programma FCSB-Bologna e Rapid Vienna-Fiorentina (entrambe alle ore 18:45); poi Roma-Viktoria Plzeň (ore 21:00). Tra i giallorossi, in campo Artem Dovbyk; tra i felsinei di nuovo titolare Jonathan Rowe. Nelle fila viola, invece, spazio in attacco a Edin Džeko.

