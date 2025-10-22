In una notte che ha riportato il Milan in vetta alla classifica, c'è stato un momento che ha fatto più rumore del fischio finale: il rigore calciato da Rafael Leao . Nessuno se lo aspettava, pochi ci avevano pensato, forse solo uno: Massimiliano Allegri . È stato lui, racconta Marco Bucciantini sulla Gazzetta dello Sport, a lanciare un ordine mascherato da fiducia: "tiralo tu". Un gesto semplice, quasi silenzioso, ma pesante come un’investitura. Allegri non ha guardato il tiro, come da suo vecchio rituale, ma in quel gesto c’era una precisa intenzione: scuotere Leao, parlare al suo orgoglio più che alla testa.

Fino a quel momento, nessun rigore calciato nei campionati dal numero dieci portoghese: zero tentativi in 238 partite tra Portogallo, Francia e Italia. Qualcosa che nemmeno i tifosi, nel “magazzino della memoria”, riescono a pescare. Quel pallone sul dischetto, custodito da Fofana in attesa, sembrava quasi fuori posto. Ma era il segnale giusto, al momento opportuno per Rafa di diventare grande. Allegri sta provando a riscrivere il ruolo e il senso stesso della presenza di Leao in questo Milan. Non basta più l’ala veloce e imprendibile sulla fascia sinistra, che spacca le partite a intermittenza. Il tecnico toscano ha costruito una squadra dove il talento è organizzato, dove Pulisic si muove con libertà, con il sottovalutato Saelemaekers che dà equilibrio alla squadra e con Luka Modric comanda la regia del gioco protetto da tre uomini. E in questo meccanismo c’è spazio solo per un Leao che faccia un passo oltre sé stesso.