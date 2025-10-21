Milan-Fiorentina, Leao torna titolare dopo Milan-Bari di Coppa Italia e segna due gol. E' lui l'MVP della partita. Ecco il pezzo di acmilan.com

Il Milan ha vinto una partita fondamentale contro la Fiorentina: dopo il gol di Gosens e il cambio Gimenez-Athekame, i rossoneri hanno cambiato marcia e trovato la forza di rimontare. Grande mattatore della serata è stato l'attaccante del Diavolo Rafael Leao, autore di una grande doppietta alla sua prima da titolare in Serie A in questa stagione. E' lui l'MVP della partita.