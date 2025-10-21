Milan, Hernanes: 'Allegri ha commesso soltanto due errori. Su Leao...'

Pianeta Milan
Hernanes, ex calciatore di Inter, Juve e Lazio, ha analizzato la prestazione di Rafael Leao dopo la sua doppietta nel match di San Siro contro la Fiorentina, anche alla luce del suo cambiamento del ruolo. Ecco le sue parole.
La doppietta contro la Fiorentina sembra aver rivitalizzato Rafael Leao. Il portoghese è tornato a segnare a San Siro dopo 513 giorni e dopo l'infortunio e qualche prestazione non all'altezza potrebbe essersi sbloccato.

Secondo Hernanes, ex giocatore tra le altre di Inter, Juve e Lazio, i motivi di un avvio difficile del portoghese sarebbero da celarsi dietro alle scelte tattiche di Massimiliano Allegri. Infatti per il profeta il ruolo del classe 1999 non è sicuramente quello dell' attaccante. Ecco le sue parole rilasciate su Instagram.

"Il mister Allegri ha commesso soltanto due errori in questa stagione. Il primo è mantenere Leao nella rosa perché voleva cambiarlo ma Leao non puoi cambiarlo: il portoghese vuole divertirsi, non gli puoi dare tante regole, è come quel bimbo che va al parco giochi. Non gli puoi dire fai questo o non fai quello: devi lasciarlo libero. Il secondo errore è mettere Leao centravanti: quando ci sarà Pulisic dovranno lottare per un posto, perché Rafa non può fare il centravanti, si snatura. Quando Leao si è spostato di nuovo nella sua zona, nel suo parco: è stato come il pesce tornato nell'acqua, nella sua zona".

