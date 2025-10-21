Milan, Hernanes: 'Allegri ha commesso soltanto due errori. Su Leao...'

"Il mister Allegri ha commesso soltanto due errori in questa stagione. Il primo è mantenere Leao nella rosa perché voleva cambiarlo ma Leao non puoi cambiarlo: il portoghese vuole divertirsi, non gli puoi dare tante regole, è come quel bimbo che va al parco giochi. Non gli puoi dire fai questo o non fai quello: devi lasciarlo libero. Il secondo errore è mettere Leao centravanti: quando ci sarà Pulisic dovranno lottare per un posto, perché Rafa non può fare il centravanti, si snatura. Quando Leao si è spostato di nuovo nella sua zona, nel suo parco: è stato come il pesce tornato nell'acqua, nella sua zona".