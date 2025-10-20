PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, era rigore con la Fiorentina? Sorpresa Bartesaghi. Un rinnovo vicino. Gimenez e Leao …

Milan, le polemiche post Fiorentina. Bartesaghi, Leao e un possibile rinnovo importante. Ecco le top news del 20 ottobre 2025 da Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Il Milan è tornato ieri sera in campo in Serie A. Vittoria in rimonta importante contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Massimiliano Allegri ha dovuto cambiare un po' il Diavolo a causa dei tanti infortuni. Ecco le notizie del 20 ottobre 2025. Leao fa discutere, così come Bartesaghi e Gimenez. Un possibile rinnovo si avvicina. Era rigore il contatto Parisi-Gimenez? Ecco le news più importanti pubblicate nella mattinata di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA

