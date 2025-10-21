Milan-Pisa, Gilardino perde un difensore in vista della partita: il comunicato

Il Pisa perde un difensore: non ci sarà con il Milan un pezzo importante della difesa della squadra toscano. Ecco il comunicato ufficiale del club
Il Milan, dopo la vittoria contro la Fiorentina, è pronto subito a tornare in campo per le tre sfide in pochi giorni: venerdì c'è il Pisa, poi Atalanta e Roma. La squadra di Alberto Gilardino sta facendo fatica nella sua prima stagione di ritorno in Serie A ed è al momento ultima in campionato con 3 punti in 7 partite. Il Pisa perde un difensore: non ci sarà con il Milan, infatti, Mateus Lusuardi che ha giocato tre partite in Serie A per un totale di 199 minuti. Ecco il comunicato ufficiale del club.
Milan-Pisa, Gilardino perde Lusuardi
—
(fonte pisasportingclub.com) - Il Pisa Sporting Club informa che gli accertamenti strumentali effettuati sul calciatore Matheus Lusardi hanno evidenziato una lesione di alto grado al collaterale mediale, conseguenza di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro.