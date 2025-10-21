Milan-Pisa, Gilardino perde un difensore in vista della partita: il comunicato

Il Milan, dopo la vittoria contro la Fiorentina, è pronto subito a tornare in campo per le tre sfide in pochi giorni: venerdì c'è il Pisa, poi Atalanta e Roma. La squadra di Alberto Gilardino sta facendo fatica nella sua prima stagione di ritorno in Serie A ed è al momento ultima in campionato con 3 punti in 7 partite. Il Pisa perde un difensore: non ci sarà con il Milan, infatti, Mateus Lusuardi che ha giocato tre partite in Serie A per un totale di 199 minuti. Ecco il comunicato ufficiale del club.