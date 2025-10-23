Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Juventus senza rete, battuta 1-0 dal Real Madrid'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta, 0-1, della Juventus in casa del Real Madrid in occasione della terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Al 'Bernabéu' decide un gol di Jude Bellingham nella ripresa, ma i bianconeri di Igor Tudor sbagliano molto sotto porta con Dušan Vlahović e Loïs Openda.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 23 ottobre 2025

Non va oltre lo 0-0 interno contro lo Slavia Praga, invece, l'Atalanta di Ivan Jurić. In alto, sotto la testata, il commento al momento del Napoli e dell'Inter, che sabato, al 'Maradona', si troveranno di fronte per il big match della 8^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

In casa azzurra, c'è il caso Kevin De Bruyne: con lui in campo, la squadra di Antonio Conte ha perso l'equilibrio che aveva nella precedente stagione. Intanto, confronto tra l'allenatore e il gruppo per capire le cause del 2-6 incassato in trasferta dal PSV Eindhoven.

Tra i nerazzurri, da rimarcare un dato: il capitano Lautaro Martínez ha segnato 11 gol in Champions League nel 2025: meglio di lui ha fatto soltanto Harry Kane (Bayern Monaco). Chiosa con le partite di Europa e Conference League in programma oggi: FCSB-Bologna (ore 18:45) e Roma-Viktoria Plzeň (ore 21:00) per la UEL; Rapid Vienna-Fiorentina (ore 18:45) per la UECL.

© RIPRODUZIONE RISERVATA