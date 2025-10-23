In casa azzurra, c'è il caso Kevin De Bruyne : con lui in campo, la squadra di Antonio Conte ha perso l'equilibrio che aveva nella precedente stagione. Intanto, confronto tra l'allenatore e il gruppo per capire le cause del 2-6 incassato in trasferta dal PSV Eindhoven .

Tra i nerazzurri, da rimarcare un dato: il capitano Lautaro Martínez ha segnato 11 gol in Champions League nel 2025: meglio di lui ha fatto soltanto Harry Kane (Bayern Monaco). Chiosa con le partite di Europa e Conference League in programma oggi: FCSB-Bologna (ore 18:45) e Roma-Viktoria Plzeň (ore 21:00) per la UEL; Rapid Vienna-Fiorentina (ore 18:45) per la UECL.