Per il quotidiano generalista, la retromarcia iberica su Villarreal-Barcellona ha indotto Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA, che pure aveva fornito in via eccezionale l'assenso allo spostamento di Milan-Como a Perth, a muovere pressioni sulla Lega Serie A per ottenere un ripensamento.
«La UEFA accoglie con favore la decisione della Liga. La nostra posizione riguardo alle partite di campionato giocate all’estero resta chiara». Anche Glenn Micallef, Commissario Europeo per l’equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, spinge affinché la Lega ritratti. «Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti». Per ora il progetto della Lega Serie A prosegue, ma manca ancora il via libera della Asian Football Confederation e della FIFA. Staremo a vedere.
