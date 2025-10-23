Pianeta Milan
Può saltare Milan-Como a Perth (Australia): pressioni UEFA sulla Lega Serie A. Ecco perché

Milan-Como a Perth (Australia): pressioni di Čeferin (UEFA) per un ripensamento. Il motivo
Rischia di saltare la trasferta del Milan di Massimiliano Allegri e del Como di Cesc Fàbregas a Perth (Australia) per la partita di Serie A di inizio 2026, con lo stadio di 'San Siro' che sarà indisponibile. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime...
La Liga ha deciso di annullare l'organizzazione della partita del massimo campionato spagnolo tra Villarreal e Barcellona a Miami (U.S.A.) per il prossimo 20 dicembre. Motivi? Le proteste dei giocatori e dei tifosi, oltre che la denuncia del Real Madrid, il quale ha messo in dubbio l'integrità del torneo. Da qui, la decisione di Javier Tebas, Presidente della Liga, di fare dietrofront.

Milan-Como a Perth (Australia), qualcosa può cambiare

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ora, si domanda cosa succederà alla sfida di Serie A tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fàbregas, in programma a inizio 2026, per la quale si sta organizzando il tutto a Perth, nella Western Australia. Lo stadio di 'San Siro', infatti, in quei giorni sarà indisponibile per via della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Per il quotidiano generalista, la retromarcia iberica su Villarreal-Barcellona ha indotto Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA, che pure aveva fornito in via eccezionale l'assenso allo spostamento di Milan-Como a Perth, a muovere pressioni sulla Lega Serie A per ottenere un ripensamento.

«La UEFA accoglie con favore la decisione della Liga. La nostra posizione riguardo alle partite di campionato giocate all’estero resta chiara». Anche Glenn Micallef, Commissario Europeo per l’equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, spinge affinché la Lega ritratti. «Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti». Per ora il progetto della Lega Serie A prosegue, ma manca ancora il via libera della Asian Football Confederation e della FIFA. Staremo a vedere.

