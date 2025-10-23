Rischia di saltare la trasferta del Milan di Massimiliano Allegri e del Como di Cesc Fàbregas a Perth (Australia) per la partita di Serie A di inizio 2026, con lo stadio di 'San Siro' che sarà indisponibile. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime...

Daniele Triolo Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 08:35)

La Liga ha deciso di annullare l'organizzazione della partita del massimo campionato spagnolo tra Villarreal e Barcellona a Miami (U.S.A.) per il prossimo 20 dicembre. Motivi? Le proteste dei giocatori e dei tifosi, oltre che la denuncia del Real Madrid, il quale ha messo in dubbio l'integrità del torneo. Da qui, la decisione di Javier Tebas, Presidente della Liga, di fare dietrofront.