I tifosi nerazzurri, per giunta, non dovranno rinunciare soltanto a Milan-Pisa. Ma ad ogni trasferta per i prossimi 3 mesi. Così come quelli dell'Hellas Verona. La maxi-sanzione del Ministero dell'Interno, infatti, colpisce in egual misura i sostenitori toscani e scaligeri. Motivo? Gli scontri avvenuti tra le due tifoserie lo scorso 18 ottobre prima del confronto diretto in Toscana.
Nella tarda mattinata prima di Pisa-Verona, intorno alle ore 11:30, circa 200 ultras gialloblu erano venuti a contatto con diverse decine di sostenitori pisani, portando a violenti tafferugli sedati soltanto con l'intervento della Polizia. Una situazione che ha portato anche all'arresto, differito, di cinque tifosi dell'Hellas Verona, oggi ai domiciliari.
