MILAN-PISA

Milan-Pisa, trasferta vietata ai tifosi toscani nonostante i 4mila biglietti venduti

Il Pisa di Alberto Gilardino giocherà domani, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro il Milan di Massimiliano Allegri senza i propri tifosi al seguito. Trasferta vietata 'last minute' con un provvedimento del Ministero dell'Interno. Tutti i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

Domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45, il Pisa di Alberto Gilardino sarà di scena a 'San Siro', contro il Milan di Massimiliano Allegri per la partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. Come ricordato dai quotidiani sportivi oggi in edicola, per l'occasione sarà senza tifosi al seguito.

Milan-Pisa senza tifosi ospiti: ecco cosa è successo nelle ultime ore

—  

Nonostante i 4mila biglietti acquistati nella vendita aperta anche a chi non era in possesso della tessera del tifoso, infatti, i tifosi del Pisa si sono visti vietare 'last minute' la trasferta a Milano da un provvedimento varato da Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno del Governo Italiano.

I tifosi nerazzurri, per giunta, non dovranno rinunciare soltanto a Milan-Pisa. Ma ad ogni trasferta per i prossimi 3 mesi. Così come quelli dell'Hellas Verona. La maxi-sanzione del Ministero dell'Interno, infatti, colpisce in egual misura i sostenitori toscani e scaligeri. Motivo? Gli scontri avvenuti tra le due tifoserie lo scorso 18 ottobre prima del confronto diretto in Toscana.

Nella tarda mattinata prima di Pisa-Verona, intorno alle ore 11:30, circa 200 ultras gialloblu erano venuti a contatto con diverse decine di sostenitori pisani, portando a violenti tafferugli sedati soltanto con l'intervento della Polizia. Una situazione che ha portato anche all'arresto, differito, di cinque tifosi dell'Hellas Verona, oggi ai domiciliari.

