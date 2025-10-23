Infortunio Pulisic, lo statunitense sui social: 'Non vedo l'ora di tornare'

Pianeta Milan
Infortunio Pulisic, lo statunitense rassicura i tifosi del Milan: il messaggio social

Christian Pulisic, attaccante del Milan, sui social ha voluto dare un messaggio ai tifosi rossoneri circa il suo percorso di recupero dall'infortunio
L'infortunio di Christian Pulisic ha lasciato l'amaro in bocca nell'ambiente Milan. Dopo il suo straordinario inizio di stagione lo statunitense è ritornato dalla pausa nazionale con problemi fisici. I test hanno poi confermato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro che, dopo aver saltato la Fiorentina, lo costringerà a saltare almeno le prossime tre gare contro Pisa, Atalanta e Roma.

Il suo utilizzo da parte ct degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha creato non poche polemiche. Infatti già acciaccato l'ex Chelsea e Borussia Dortmund è stato mandato in campo nel corso di un amichevole contro l'Australia.

Milan, il messaggio social di Pulisic

In attesa di ritornare in campo Christian Pulisic ha voluto rassicurare i tifosi sui social circa il suo recupero. Ecco le sue parole pubblicate su Instagram: "Sono state un paio di settimane difficili ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l'ora di tornare". Il giocatore in ogni caso sarò rivalutato tra pochi giorni, solo allora ne sapremo di più sulle sue condizioni fisiche.

