Infortunio Pulisic, lo statunitense sui social: 'Non vedo l'ora di tornare'

In attesa di ritornare in campo Christian Pulisic ha voluto rassicurare i tifosi sui social circa il suo recupero. Ecco le sue parole pubblicate su Instagram: "Sono state un paio di settimane difficili ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l'ora di tornare". Il giocatore in ogni caso sarò rivalutato tra pochi giorni, solo allora ne sapremo di più sulle sue condizioni fisiche.