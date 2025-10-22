Pianeta Milan
Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria contro la Fiorentina di Stefano Pioli, Nkunku rientra in...
Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e il suo Milan. Dopo la vittoria contro la Fiorentina di Stefano Pioli durante la 7 giornata di Serie A, sono arrivate delle novità sugli infortunati. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'attaccante francese Christopher Nkunku, dopo la botta all'alluce rimediata in Nazionale, è tornato ad allenarsi in gruppo, e sembra essere recuperato per la gara di venerdì sera in campionato contro il Pisa di Gilardino a San Siro.

Un po' diversa invece la situazione di Ruben Loftus-Cheek: il recupero per il match di venerdì sembra un po' improbabile. Il centrocampista inglese, a differenza di Nkunku, ha svolto ancora un lavoro personalizzato a Milanello e, per il Pisa, sembrerebbe essere ancora out. Da vedere lo sviluppo dell'infortunio. Con Christian Pulisic e Adrien Rabiot ancora fuori per un mesetto, Allegri dovrà pensare a delle alternative valide per vincere i match che capiteranno lungo il cammino

 

