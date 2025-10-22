Lo chef Carlo Cracco ha elogiato le qualità di Rafael Leao dopo il ritorno al gol con la Fiorentina che ha permesso al Milan di ottenere tre punti fondamentali

Reduce da un momento negativo, Rafael Leao si è parzialmente riscattato con una doppietta contro la Fiorentina che ha consentito al Milan di tornare in testa alla classifica. Con l'ingresso di Santiago Gimenez il portoghese è sembrato più a suo agio nel ruolo di seconda punta lo si è visto soprattutto in occasione del primo gol.