Cracco: "Nessuno si aspettava il primo posto"—
Su Leao: "Leao invece che ingrediente è? Qualcosa di molto importante. Un grandissimo giocatore che forse vorrebbe una squadra costruita per lui ma che si mette a disposizione del gruppo può essere determinante. Ma la squadra non può essere fatta da un solo giocatore. Forse è successo qualche volta in passato, ora non più".
Sul primo posto: "Non me l'aspettavo e mi godo il momento. Nessuno si aspettava questo inizio di campionato, ma comincio a pensare che le esperienze del recente passato siano servite a qualcosa. Tutti sbagliano nella vita, nel calcio, in tutti i mestieri. L'importante è sapersi correggere".
