Milan, Cracco: “Leao è un grandissimo giocatore, può essere determinante. Primo posto? Mi godo il momento”

Lo chef Carlo Cracco ha elogiato le qualità di Rafael Leao dopo il ritorno al gol con la Fiorentina che ha permesso al Milan di ottenere tre punti fondamentali
Reduce da un momento negativo, Rafael Leao si è parzialmente riscattato con una doppietta contro la Fiorentina che ha consentito al Milan di tornare in testa alla classifica. Con l'ingresso di Santiago Gimenez il portoghese è sembrato più a suo agio nel ruolo di seconda punta lo si è visto soprattutto in occasione del primo gol.

Del suo rendimento e del momento dei rossoneri ne ha parlato Carlo Cracco, noto chef e grande tifoso milanista. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportmediaset.

Cracco: "Nessuno si aspettava il primo posto"

Su Leao: "Leao invece che ingrediente è? Qualcosa di molto importante. Un grandissimo giocatore che forse vorrebbe una squadra costruita per lui ma che si mette a disposizione del gruppo può essere determinante. Ma la squadra non può essere fatta da un solo giocatore. Forse è successo qualche volta in passato, ora non più".

Sul primo posto: "Non me l'aspettavo e mi godo il momento. Nessuno si aspettava questo inizio di campionato, ma comincio a pensare che le esperienze del recente passato siano servite a qualcosa. Tutti sbagliano nella vita, nel calcio, in tutti i mestieri. L'importante è sapersi correggere".

