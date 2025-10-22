Doppietta di Rafael Leao in Milan-Fiorentina: Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') racconta un retroscena con Luka Modric. Il video

Durante la nuova puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', il giornalista Luca Bianchin ha raccontato due aneddoti sul Diavolo. Il primo riguarda la doppietta segnata da Rafael Leao in Milan-Fiorentina 2-1 dell'ultimo turno di campionato e cosa c'entra in tutto questo Luka Modric. Il secondo, invece, è su Davide Bartesaghi e il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, l'ex rossonero Gennaro Gattuso. Guarda il video!