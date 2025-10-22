Milan, Blanco (Radio Marca): 'Modric sarebbe ancora utile al Real Madrid'

Le parole di Blanco su Modric—
LEGGI ANCHE: Milan-Pisa con Nkunku? Ecco come sta l'attaccante francese. Questa l'idea di Allegri >>>
"Modric sarebbe titolare nel 70-80% delle partite del Real in Liga. Secondo me potrebbe essere ancora molto utile: al Madrid manca un centrocampista con il suo profilo. L'unico con caratteristiche simili è Ceballos, ma si infortuna spesso. Il Real doveva prendere un giocatore per sostituirlo quest'estate e Zubimendi sembrava l'uomo giusto. Oggi tutti si chiedono perchè non sia arrivato, anche perchè è già stato allenato da Xabi Alonso. I blancos probabilmente stanno aspettando Rodi del Manchester City".
© RIPRODUZIONE RISERVATA