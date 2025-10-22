Milan, Blanco (Radio Marca): 'Modric sarebbe ancora utile al Real Madrid'

Adrian Blanco, giornalista di Radio Marca, ha elogiato le prestazioni di Luka Modric con la maglia del Milan dichiarando che il croato sarebbe ancora titolare nel Real Madrid di Xabi Alonso

Nonostante sia arrivato quasi a fine carriera, Luka Modricnon smette di stupire. Dal suo arrivo di quest'estate al Milan il campione croato ha fatto intravedere sprazzi di grande calcio tutte le volte che è sceso in campo con la maglia rossonero. L'ex Real Madrid è uno dei punti fermi della rosa di Massimiliano Allegri, essendo sceso in campo 7 volte con un gol e un assist.