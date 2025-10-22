Milan, Blanco (Radio Marca): 'Modric sarebbe ancora utile al Real Madrid'

Pianeta Milan
Milan, dalla Spagna: “Questo Modric sarebbe ancora titolare al 70/80% nelle gare del Real Madrid”

Adrian Blanco, giornalista di Radio Marca, ha elogiato le prestazioni di Luka Modric con la maglia del Milan dichiarando che il croato sarebbe ancora titolare nel Real Madrid di Xabi Alonso
Nonostante sia arrivato quasi a fine carriera, Luka Modricnon smette di stupire. Dal suo arrivo di quest'estate al Milan il campione croato ha fatto intravedere sprazzi di grande calcio tutte le volte che è sceso in campo con la maglia rossonero. L'ex Real Madrid è uno dei punti fermi della rosa di Massimiliano Allegri, essendo sceso in campo 7 volte con un gol e un assist.

Il classe 1985 arriva da una lunga esperienza in Spagna durata ben tredici anni con cui ha vinto tutto. Dagli ambienti madrileni c'è chi rimpiange il suo addio, uno di questi è Adrian Blanco, giornalista di Radio Marca. Ecco le sue parole sul campione croato rilasciate in un'intervista ai microfoni di TMW.

Le parole di Blanco su Modric

"Modric sarebbe titolare nel 70-80% delle partite del Real in Liga. Secondo me potrebbe essere ancora molto utile: al Madrid manca un centrocampista con il suo profilo. L'unico con caratteristiche simili è Ceballos, ma si infortuna spesso. Il Real doveva prendere un giocatore per sostituirlo quest'estate e Zubimendi sembrava l'uomo giusto. Oggi tutti si chiedono perchè non sia arrivato, anche perchè è già stato allenato da Xabi Alonso. I blancos probabilmente stanno aspettando Rodi del Manchester City".

