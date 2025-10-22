Milan-Fiorentina, Adani deluso dalla prestazione viola: 'Occasione buttata'

Daniele Adani, ex difensore viola, ha parlato ai microfoni di Passione Fiorentina della vittoria del Milan ai danni della squadra di Stefano Pioli, criticando la prestazione dei gigliati. Secondo il telecronista, la viola ha perso una grande occasione ed è mancata in termini di personalità e idee. Queste sono state le sue dichiarazioni: "La Fiorentina mi ha deluso tantissimo. E' riuscita a non creare mai pensieri al Milan che ha meritato per me la vittoria. La Fiorentina ha buttato via una grande occasione per mancanza di personalità, di idee e di coraggio. Le occasioni da gol non arrivano da sole, te le devi creare, se no arrivano solo per errori degli avversari. E infatti il gol come è arrivato? Maignan ha respinto la palla sulla pancia di Gabbia ed è andata dentro. Altrimenti la Fiorentina non ha fatto nulla per fare gol. Quindi se non ti procuri opportunità per segnare la partita per me non meriti di vincere.