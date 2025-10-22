Milan-Fiorentina, Adani deluso dalla prestazione viola: 'Occasione buttata'

Daniele Adani, ex difensore viola, ha parlato ai microfoni di Passione Fiorentina della vittoria del Milan ai danni della squadra di Stefano Pioli, criticando la prestazione dei gigliati. Secondo il telecronista, la viola ha perso una grande occasione ed è mancata in termini di personalità e idee. Queste sono state le sue dichiarazioni: "La Fiorentina mi ha deluso tantissimo. E' riuscita a non creare mai pensieri al Milan che ha meritato per me la vittoria. La Fiorentina ha buttato via una grande occasione per mancanza di personalità, di idee e di coraggio. Le occasioni da gol non arrivano da sole, te le devi creare, se no arrivano solo per errori degli avversari. E infatti il gol come è arrivato? Maignan ha respinto la palla sulla pancia di Gabbia ed è andata dentro. Altrimenti la Fiorentina non ha fatto nulla per fare gol. Quindi se non ti procuri opportunità per segnare la partita per me non meriti di vincere.
Adani su Milan-Fiorentina: "Occasione buttata via dai viola. Vittoria meritata per i rossoneri"
Daniele Adani, ai microfoni di Passione Fiorentina, commenta la vittoria dei rossoneri ai danni della squadra di Stefano Pioli, sottolineando negativamente la prestazione dei viola.
In seguito, Adani aggiunge un commento sull'episodio Parisi-Gimenez ed elogia l'ennesima grande prestazione in mezzo al campo di Luka Modric. Ecco le parole dell'ex difensore: "Il rigore? Per me non c'era, ma resta il fatto che la Fiorentina per me non meritava di pareggiare questa partita. Io la penso così. E' stata una grande occasione buttata via dai viola. Modric per me ha fatto di più di tutti e quattro i centrocampisti della Fiorentina messi assieme. I violi sono venuti a San Siro giocando con cinque difensori e un centrocampo a rombo, con Fazzini vertice alto, e davanti Kean nel deserto".
