Cristian Zaccardo, ex difensore tra le altre del Milan, ha parlato dei momenti salienti della sua carriera svelando i rimpianti come il tardivo approdo in rossonero. Il classe 1981 ha espresso poi parole di forte ammirazione per Gigio Donnarumma.

Arrivato in un momento complicato della storia del Milan, Cristian Zaccardo non ha mai fatto mancare il suo impegno. L'ex difensore che durante la sua esperienza a Milano ha collezionato 17 presenze segnando anche un gol, è tornato a parlare di alcuni momenti fondamentali della sua carriera, tra cui appunto il periodo passato sotto la Madonnina. Il classe 1981 inoltre ha elogiato l'ex portiere del Milan, Gigio Donnarumma, che lui stesso lo ha osservato da vicino durante gli allenamenti. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.