Milan-Fiorentina 2-1, con l'infortunio al polpaccio di Rabiot, il centrocampo rossonero è sempre più nelle mani e nei piedi di quel fantastico giocatore che è Luka Modric. Contro la viola, il croato ha giocato di nuovo tutta la partita senza un minuto di riposo. Poche giocate 'wow', ma una presenza e un impatto sulla gara davvero importanti. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiano sportivi italiani.
Milan, Luka Modric è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del centrocampista rossonero
