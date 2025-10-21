Milan-Fiorentina 2-1, con l'infortunio al polpaccio di Rabiot, il centrocampo rossonero è sempre più nelle mani e nei piedi di quel fantastico giocatore che è Luka Modric. Contro la viola, il croato ha giocato di nuovo tutta la partita senza un minuto di riposo. Poche giocate 'wow', ma una presenza e un impatto sulla gara davvero importanti. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiano sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA