Questo rigore può creare un precedente: "Questo non deve assolutamente essere così. Anzi ci sarà un stretto giro di vite già dalla prossima domenica, nel senso che gli arbitri cercheranno di evitare in ogni maniera che si verifichino situazioni di questo tipo". Sulla reazione di Gimenez: "C’è una sorta di calcetto. Non è una cosa violenta, una specie di divincolarsi da parte del calciatore del Milan che non è stata valutata. Quindi giusto lasciare correre".
Perché Marinelli è stato richiamato?—
Durante l'analisi della sala VAR, si parla di un colpo in faccia di Parisi e della trattenuta del terzino ai danni di Gimenez. "E' un gesto gratuito, lo prende in faccia e poi lo trattiene". Per questo Marinelli è stato richiamato a riguardare l'azione e poi dare il rigore.
