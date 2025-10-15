Milan-Fiorentina, arbitrerà Marinelli: i precedenti dicono che ...

Manca sempre meno al rientro in campo del Milan . Domenica sera partita contro la Fiorentina a San Siro, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco la designazioni ufficiale: l'arbitro sarà Livio Marinelli , della Sezione AIA di Tivoli (RM). Assistenti Mondin e Bahri. Quarto uomo Arena, con Abisso e Di Paolo al VAR e AVAR. I precedenti sorridono decisamente al Milan.

Milan-Fiorentina, arbitrerà Marinelli

Per Marinelli Milan-Fiorentina sarà l'ottava partita arbitrata con i rossoneri. Il bilancio è nettamente positivo per il Diavolo: 6 vittorie e 1 pareggio, nessuna sconfitta. In stagione Marinelli ha già incontrato il Milan per Lecce-Milan, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025-26. Una gara che il Milan vinse per 2-0 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic.