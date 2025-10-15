Pianeta Milan
Milan-Fiorentina, arbitrerà Marinelli: i precedenti dicono che …

Milan-Fiorentina, gara valida per la settimana giornata del campionato di Serie A 2025-26. Arbitrerà il signor Marinelli. I precedenti con i rossoneri dicono che ...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Manca sempre meno al rientro in campo del Milan. Domenica sera partita contro la Fiorentina a San Siro, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco la designazioni ufficiale: l'arbitro sarà Livio Marinelli, della Sezione AIA di Tivoli (RM). Assistenti Mondin e Bahri. Quarto uomo Arena, con Abisso e Di Paolo al VAR e AVAR. I precedenti sorridono decisamente al Milan.

Per Marinelli Milan-Fiorentina sarà l'ottava partita arbitrata con i rossoneri. Il bilancio è nettamente positivo per il Diavolo: 6 vittorie e 1 pareggio, nessuna sconfitta. In stagione Marinelli ha già incontrato il Milan per Lecce-Milan, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025-26. Una gara che il Milan vinse per 2-0 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic.

Partita che potrebbe essere molto difficile per il Milan: la Fiorentina dell'ex Pioli cerca il riscatto dopo una brutta partenza stagionale. I rossoneri saranno senza Saelemaekers e con Pulisic in forte dubbio per l'infortunio con gli USA.

