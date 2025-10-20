Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Vieri ‘contro’ Parisi: “Non mettere l’arbitro o il Var nella posizione di decidere”

Milan-Fiorentina, Vieri: 'Dico a Parisi non trovarti in quella situazione'
Nel post partita di Milan-Fiorentina è arrivato anche il parere di un attaccante di razza ovvero Bobo Vieri sul rigore Parisi-Gimenez. Il suo pensiero da DAZN
Emiliano Guadagnoli
Ha fatto molto discutere e farà ancora discutere il rigore concesso dopo revisione al VAR per il contatto tra Parisi e Gimenez nei minuti finali di Milan-Fiorentina 2-1. Decisione poi rivelatasi decisiva, visto che la realizzazione di Leao dal dischetto ha permesso al Milan di vincere e conquistare i tre punti. Per molto il contatto tra il difensore e l'attaccante rossonero è troppo lievi.

Milan-Fiorentina, Vieri striglia Parisi

Nel post partita di DAZN è arrivato anche il parere di un attaccante di razza ovvero Bobo Vieri: "Quando lo vedi lì per lì, pensi al rigore perché vedi che viene tirato giù". L'ex attaccante anche del Milan se la prende proprio con Parisi. Ecco perché: "Però io dico a Parisi: non trovarti in quella situazione, in area purtroppo non si può più far niente, quindi non ti trovare in questa situazione in cui metti la mano sulla faccia o sulla spalla dell'avversario, anche se lo tocchi appena".

Vieri conclude la sua analisi sull'episodio con questo commento: "Non mettere l’arbitro o il Var nella posizione di decidere".

