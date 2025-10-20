Milan-Fiorentina, Vieri: 'Dico a Parisi non trovarti in quella situazione'

Ha fatto molto discutere e farà ancora discutere il rigore concesso dopo revisione al VAR per il contatto tra Parisi e Gimenez nei minuti finali di Milan-Fiorentina 2-1. Decisione poi rivelatasi decisiva, visto che la realizzazione di Leao dal dischetto ha permesso al Milan di vincere e conquistare i tre punti. Per molto il contatto tra il difensore e l'attaccante rossonero è troppo lievi.