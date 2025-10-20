Dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina , il giornalista de 'Il Corriere della Sera' Carlos Passerini ha detto la sua: "Più che un allenatore, un padre fuori, Leao ha bisogno di un padre dentro il campo: così era stato con Ibrahimovic fino a un certo punto, fino a quando Zlatan è stato in condizione per essere un padre-calciatore". Questo il parere da Sportitalia.

Milan, Passerini e l'influenza di Modric su Leao

Passerini continua e parla del possibile esempio di Modric: "Quando gli è venuto a mancare, secondo me Leao ha perso qualche parametro. Io credo che Luka Modric possa trasformarsi in quel nuovo padre in campo di cui Rafael Leao ha bisogno. Mi raccontano che Rafa, che è un guascone e lo conosciamo per prendere tutti poco sul serio, si mette sull'attenti quando c'è Modric. Ed è una cosa che non faceva nemmeno con Zlatan Ibrahimovic".