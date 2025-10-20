Milan-Fiorentina, Sabatini: 'Eccellente Bartesaghi. Leao? Allegri crede ...'

Pianeta Milan
Milan-Fiorentina 2-1, anche il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la vittoria rossonera di San Siro parlando di Bartesaghi e Leao. Ecco le sue parole
Il giornalista Sandro Sabatini ha scritto un pezzo dopo Milan-Fiorentina parlando prima di Leao: "Allegri che crede in lui in particolare come centravanti e in generale come attaccante molto più determinante di quanto sia stato finora in carriera". Questa la sua analisi per Calciomercato.com. Poi si sposta sui tanti giocatori che non erano convocati e che non erano a disposizioni perché infortunati: "Pulisic, Rabiot, Estupinian, Loftus-Cheek e Nkunku più, per la precisione, il “chi l’ha visto” Jashari. Totale: tre titolarissimi più tre rincalzi pregiati".

Poi Sabatini parla dei singoli: "Sulla fasce discreta impressione per Athekame (vent’anni) in graduale confidenza. Invece dalla parte opposta eccellente il diciannovenne Bartesaghi, senza paura su Dodò in marcatura e con grande personalità sulla corsia di competenza in fase offensiva".

Chiusura con Leao e Gimenez: "Leao che, anche prima del goal aveva messo in campo tanta applicazione e una discreta generosità. Ed è entrato bene anche Gimenez, cui De Gea al 75’ aveva negato la gioia della rete con una prodezza tendente al miracolo. Il messicano ha regolato i suoi conti personali conquistando un rigore letteralmente “tirato per il colletto”".

