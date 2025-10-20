Milan-Fiorentina, Sabatini: 'Eccellente Bartesaghi. Leao? Allegri crede ...'

Il giornalista Sandro Sabatini ha scritto un pezzo dopo Milan-Fiorentina parlando prima di Leao: "Allegri che crede in lui in particolare come centravanti e in generale come attaccante molto più determinante di quanto sia stato finora in carriera". Questa la sua analisi per Calciomercato.com. Poi si sposta sui tanti giocatori che non erano convocati e che non erano a disposizioni perché infortunati: "Pulisic, Rabiot, Estupinian, Loftus-Cheek e Nkunku più, per la precisione, il “chi l’ha visto” Jashari. Totale: tre titolarissimi più tre rincalzi pregiati".