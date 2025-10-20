Guardiola continua: "Ederson è stato fondamentale nella costruzione del gioco e ci ha dato un grande slancio. Ma Gigio è più alto, come Erling. I palloni lunghi, la sua presenza... ci dà una spinta in più. Con Trafford, vedo gli allenamenti e da molto tempo non vedevo un portiere bravo come lui. Abbiamo due portieri incredibili. Gigio per l’esperienza, anche se ha solo 26 anni, perché ha iniziato a giocare con il Milan a 17. Ha vinto la Champions League. Ovviamente è un portiere davvero forte e sono felice per lui. Da quando sono qui, ho sempre avuto portieri molto bravi".