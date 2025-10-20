Pianeta Milan
Guardiola su Donnarumma: 'Portiere davvero forte e sono felice per lui. Con il Milan ...'
Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan in scadenza di contratto qualche stagione fa. Il suo attuale allenatore Guardiola ne parla così. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan deve ancora decidere quale sarà il futuro della sua porta. Il contratto di Mike Maignan, infatti, scade il 30 giugno 2026 e il francese potrà accordarsi già da questo gennaio con chi vorrà. Vedremo se i rossoneri faranno di tutto per trattenerlo o cercheranno nuove opportunità. Anche Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan in scadenza di contratto qualche stagione fa.

Guardiola esalta l'ex Milan Donnarumma

Oggi, l'ex portiere rossonero gioca titolare nel Manchester City. Il suo allenatore Pep Guardiola lo ha esaltato in questo modo: "Mai, e dico mai, quando faccio un complimento a Donnarumma è per mancare di rispetto al portiere più importante che forse abbiamo avuto in questo club", queste le parole riprese dal sito del club.

Guardiola continua: "Ederson è stato fondamentale nella costruzione del gioco e ci ha dato un grande slancio. Ma Gigio è più alto, come Erling. I palloni lunghi, la sua presenza... ci dà una spinta in più. Con Trafford, vedo gli allenamenti e da molto tempo non vedevo un portiere bravo come lui. Abbiamo due portieri incredibili. Gigio per l’esperienza, anche se ha solo 26 anni, perché ha iniziato a giocare con il Milan a 17. Ha vinto la Champions League. Ovviamente è un portiere davvero forte e sono felice per lui. Da quando sono qui, ho sempre avuto portieri molto bravi".

