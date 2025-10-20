Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Calvarese sul rigore Parisi-Gimenez: “Penalty visto dal vivo. Se fosse stato fischiato …”

Milan-Fiorentina, Calvarese non ci sta: eccessivo l'OFR sul rigore
Giampaolo Calvarese, attraverso i suoi canali social, si esprime sull'episodio che ha portato al rigore rossonero, affermando che, secondo lui, l'on-field review non è stata la decisione giusta. Ecco le sue parole sull'accaduto
L'ex arbitro di Serie A Giampaolo Calvarese si è espresso sull'episodio di Milan-Fiorentina tra Santi Giménez e Fabiano Parisi, che ha portato alla concessione del rigore trasformato da Rafa Leão.

Come spiega sul proprio profilo Instagram, secondo lui sarebbe stata la scelta corretta concedere il rigore direttamente dal campo, senza l'ausilio dell'on-field review chiamato dal var Abisso.

Queste le sue parole nel video-spiegazione del contatto: "Guardando la diretta, nonostante Marinelli lasci giocare, ho pensato subito a un penalty chiaro per la dinamica dell'azione, perché Gimenez si mette davanti a Parisi che prova a trattenerlo".

Continua la sua riflessione aggiungendo: "Se l'avesse fischiato dal campo credo che tutto sommato sarebbe stata una decisione condivisibile. Ritengo invece eccessivo il richiamo al monitor da parte del Var Abisso, perché se lo andiamo a vedere da tutte le telecamere certo non è un colpo falloso al viso, nonostante Gimenez si tenga il volto andando a terra. Se poi andiamo ad analizzare la trattenuta che dura pochissimo sembra davvero lieve per giustificare una on field review".

