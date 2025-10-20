Queste le sue parole nel video-spiegazione del contatto: "Guardando la diretta, nonostante Marinelli lasci giocare, ho pensato subito a un penalty chiaro per la dinamica dell'azione, perché Gimenez si mette davanti a Parisi che prova a trattenerlo".
LEGGI ANCHE: Gimenez: lavoro fondamentale per il Milan. Non segna, ma fa bene molto altro. Sottovalutato ...>>>
Continua la sua riflessione aggiungendo: "Se l'avesse fischiato dal campo credo che tutto sommato sarebbe stata una decisione condivisibile. Ritengo invece eccessivo il richiamo al monitor da parte del Var Abisso, perché se lo andiamo a vedere da tutte le telecamere certo non è un colpo falloso al viso, nonostante Gimenez si tenga il volto andando a terra. Se poi andiamo ad analizzare la trattenuta che dura pochissimo sembra davvero lieve per giustificare una on field review".
© RIPRODUZIONE RISERVATA