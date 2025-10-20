Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Moviola Milan-Fiorentina, Marelli controcorrente: “Rigore? Episodio discutibile e da campo”

Luca Marelli
Luca Marelli, ex arbitro in Serie A ed attualmente esperto di moviola per 'DAZN', ha parlato così del calcio di rigore, assegnato dal direttore di gara Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM) per un fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez che, trasformato da Rafael Leão, ha deciso Milan-Fiorentina 2-1 ieri sera a 'San Siro'.

Milan-Fiorentina 2-1, la moviola di Marelli: "A Torino, in Juve-Inter, decisione opposta"

"Si tratta di un episodio molto particolare e discutibile. Parisi tocca al volto Giménez, l'arbitro non fischia e dopo un lunghissimo check del V.A.R., viene richiamato all'on field review. Dopo aver rivisto parecchie volte, decide di assegnare il calcio di rigore. Il contatto: c'è una mano appoggiata al volto, la trattenuta è veramente leggerissima e la maglia non si allunga, c'è solo una mano appoggiata al collo", ha esordito Marelli sulla moviola dell'episodio di Milan-Fiorentina.

"A mio parere questo è un episodio che se viene assegnato in campo, si storce il naso ma lo si accetta perché è una valutazione di campo, mentre l'on field review sarebbe fuori da protocollo. Abbiamo avuto un episodio molto simile non in area di rigore sul gol del 4-3 della Juventus contro l'Inter: colpo al volto di Khéphren Thuram a Ange-Yoan Bonny ritenuto troppo leggero. Ci sono molte similitudini. Sono due decisioni completamente opposte: da una parte rete convalidata senza OFR, oggi rigore assegnato con OFR. Perciò o si è sbagliato a Torino o si è sbagliato stasera. A mio parere si è sbagliato questa sera", ha chiosato l'esperto.

