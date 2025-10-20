"A mio parere questo è un episodio che se viene assegnato in campo, si storce il naso ma lo si accetta perché è una valutazione di campo, mentre l'on field review sarebbe fuori da protocollo. Abbiamo avuto un episodio molto simile non in area di rigore sul gol del 4-3 della Juventus contro l'Inter: colpo al volto di Khéphren Thuram a Ange-Yoan Bonny ritenuto troppo leggero. Ci sono molte similitudini. Sono due decisioni completamente opposte: da una parte rete convalidata senza OFR, oggi rigore assegnato con OFR. Perciò o si è sbagliato a Torino o si è sbagliato stasera. A mio parere si è sbagliato questa sera", ha chiosato l'esperto.