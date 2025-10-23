Quest'oggi, giovedì 23 ottobre 2025, son stati diversi i siti online i vari quotidiani, sia sportivi che non, a parlare del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, attualmente occupano il primo posto in classifica, reduci dalla vittoria contro la Fiorentina per 2-1. Domani, alle ore 20:45, i rossoneri ospiteranno il Pisa dell'ex giocatore Alberto Gilardino per l'8 giornata di Serie A. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, in arrivo un gioiello di Moncada? Jashari, si avvicina il rientro: ecco quando tornerà
ULTIME MILAN NEWS
Milan, in arrivo un gioiello di Moncada? Jashari, si avvicina il rientro: ecco quando tornerà
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, giovedì 23 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro
© RIPRODUZIONE RISERVATA