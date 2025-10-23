Nella giornata di ieri, il Milan Futuro ha perso contro il Breno in trasferta per 2-1. L'allenatore ed ex giocatore rossonero Massimo Oddo ha voluto commentare la sconfitta dei suoi giovani ragazzi. Tra le sue parole, Oddo ha lanciato anche un bellissimo sull'accontentarsi. Ecco, di seguito, le sue parole.

“I ragazzi che giocano nel Milan sono ragazzi che hanno la fortuna di essere qui perché hanno del talento, qualcosa sicuramente in più rispetto ad altri ragazzi della loro età che giocano da altre parti. Però non bisogna mai accontentarsi e rimanere nel proprio orticello: bisogna fare sempre di più. Bisogna giocare con personalità, assumersi la responsabilità di fare delle giocate laddove bisogna fare. Io dico loro sempre che non mi arrabbierò mai per una giocata tentata ma mi arrabbierò per una mentalità che non c’è, per una mentalità negativa, per l’accontentarsi. Queste sono cose che non devono far parte dei giovani del Milan ma devono sempre cercare di fare qualcosa in più. E quando fai qualcosa in più ti assumi le tue responsabilità. Poi si può sbagliare ma è un percorso che va fatto”.