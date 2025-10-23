Jeremy Menez , ex calciatore del Milan (dal 2014 al 2016), si è raccontato in un'intervista ai microfoni di Ultimo Uomo. L'attaccante francese ed ex Paris Saint Germain si è soffermato in modo molto particolare sui vari infortuni che lo hanno colpito durante la sua carriera calcistica. l'ex rossonero ha svelato che, dopo la sua parentesi al Milan, aveva perso un po' a voglia di giocare a calcio. Ecco, di seguito le sue dichiarazioni:

"Secondo me gli infortuni mi hanno fermato un pochettino e, ti dico la verità, dopo il Milan - dove mi ero fatto l'ernia e sono rimasto quasi 10-11 mesi senza allenarmi, perché non potevo neanche camminare. Ho perso un po’ la voglia di lavorare. E a questo si sono aggiunti anche dei problemi nella vita privata. Direi dal Milan in poi, quindi. L'ultimo anno di prestito al Bordeaux già cominciavo a sentirmi fuori dal calcio. Ed ero giovane ancora, no?"