Jeremy Menez , calciatore del Milan tra il 2014 e il 2016 ed ex Paris Saint Germain, è stato intervistato dai microfoni di Ultimo Uomo dove, dopo aver parlato dei numerosi infortuni che lo hanno colpito nel orso della sua carriera calcistica, l'attaccante francese ha voluto riservare alcune parole anche per Carlo Ancelotti, ex storico allenatore e giocatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Ancelotti è una persona come noi ma contemporaneamente riesce a farsi rispettare. Lui ha un grande lato umano però quando si incazza si incazza davvero. Io non ci ho mai litigato, ma quando deve dirti qualcosa lo fa: è sempre molto chiaro quando c'è da ridere e quando invece si incazza e deve dirti qualcosa. Riesce a darti una fiducia incredibile in campo e per questo non lo vuoi tradire. Ti fa sentire che con lui è tutto semplice, tutto fluido. È bellissimo lavorare con lui."