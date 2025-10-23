Leao si riprende il Milan: l'idea di Allegri in vista del Pisa

Il successo contro la Fiorentina , che ha consentito al Milan di balzare in testa alla classifica, ha avuto come assoluto protagonista Rafael Leao . Il portoghese con una doppietta ha consegnato tre punti ai rossoneri spegnendo le critiche ricevute dopo i due gol sbagliati a Torino contro la Juventus .

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il giocatore, che martedì aveva saltato l'allenamento per consentirgli di recuperare le energie post Fiorentina, nella giornata di ieri è apparso di buon umore. A dargli ulteriore carica sono state le parole di Saelemaekers: "Da quando abbiamo finito contro la Juve abbiamo detto a Leao che qualsiasi cosa sarebbe successa, noi saremmo stati con lui. Ne siamo molto orgogliosi. Le gente pensa che per noi è sempre facile perchè dobbiamo giocare a calcio, ma ci sono le emozioni. Vedere Rafa passare un momento difficile così e poi tornare in campo, fare questa partita qui bisogna solo dirli bravo". Si tratta di una bella iniezione di fiducia per il portoghese dopo un inizio di stagione negativo.