Milan, è un Leao ritrovato dopo la doppietta alla Fiorentina: Allegri può sorridere

Leao si riprende il Milan: l'idea di Allegri in vista del Pisa
Allegri potrà contare un ritrovato Leao in vista del match tra Milan e Pisa in programma domani sera a San Siro e valevole per l'ottava giornata di campionato: il portoghese verrà schierato nel ruolo di seconda punta al fianco di Gimenez.
Il successo contro la Fiorentina, che ha consentito al Milan di balzare in testa alla classifica, ha avuto come assoluto protagonista Rafael Leao. Il portoghese con una doppietta ha consegnato tre punti ai rossoneri spegnendo le critiche ricevute dopo i due gol sbagliati a Torino contro la Juventus.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il giocatore, che martedì aveva saltato l'allenamento per consentirgli di recuperare le energie post Fiorentina, nella giornata di ieri è apparso di buon umore. A dargli ulteriore carica sono state le parole di Saelemaekers: "Da quando abbiamo finito contro la Juve abbiamo detto a Leao che qualsiasi cosa sarebbe successa, noi saremmo stati con lui. Ne siamo molto orgogliosi. Le gente pensa che per noi è sempre facile perchè dobbiamo giocare a calcio, ma ci sono le emozioni. Vedere Rafa passare un momento difficile così e poi tornare in campo, fare questa partita qui bisogna solo dirli bravo". Si tratta di una bella iniezione di fiducia per il portoghese dopo un inizio di stagione negativo.

Milan-Pisa, Leao seconda punta affianco a Gimenez

LEGGI ANCHE: Milan-Como a Perth a rischio annullamento? La Fifa può bloccare tutto

Massimiliano Allegri potrà dunque contare su un ritrovato Leao per la sfida di domani sera contro il Pisa. Come riporta il Corriere dello Sport, il portoghese giocherà nel suo ruolo di seconda punta affianco di Gimenez come accaduto nella ripresa contro la Fiorentina. Questo grazie al recupero di Nkunku che partirà dalla panchina.

