Il sindaco di Pisa Michele Conti commenta su Instagram la decisione del Ministro Piantedosi di vietare per i prossimi tre mesi le trasferte ai tifosi nerazzurri: "Decisione che finisce per punire chi non ha colpe". Ecco che cosa ha scritto sui social
In data mercoledì 22 ottobre è arrivata la decisione del Viminale di vietare le trasferte per tre mesi ai tifosi di Pisa e Hellas Verona. La decisione presa dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi fa riferimento agli scontri avvenuti sabato 18 ottobre in via Piave tra frange delle due tifoserie, qualche ora prima della sfida allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani in programma alle ore 15.
Le parole del sindaco Conti
—
Sul proprio profilo Instagram, il sindaco di Pisa Michele Conti commenta il provvedimento considerato eccessivo dal primo cittadino pisano. Ecco le sue parole: "Sono fortemente contrariato per la sanzione inflitta ai tifosi Pisani, che per tre mesi saranno privati della possibilità di seguire la propria squadra in trasferta. Ritengo che si tratti di un provvedimento punitivo sproporzionato nei confronti di una tifoseria che, storicamente, si è sempre contraddistinta per correttezza e per numerose iniziative benefiche. Restando ferma la mia condanna per gli atti di violenza, è bene ricordare che l’episodio avvenuto in via Piave in occasione di Pisa – Verona, poteva essere ampiamente evitato con una diversa e più efficace gestione dell’ordine pubblico: doveva essere impedito a una frangia di facinorosi “tifosi” ospiti di partire a piedi dalla Stazione San Rossore e raggiungere le immediate vicinanze dallo stadio, in un’area frequentata da molti tifosi pisani, comprese famiglie".