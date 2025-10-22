Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Fiorentina, Marinozzi: “Leao? Ecco cosa vorrei sottolineare. Con l’ingresso di Gimenez …”

MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, Marinozzi: “Leao? Ecco cosa vorrei sottolineare. Con l’ingresso di Gimenez …”

Milan-Fiorentina, Marinozzi su Leao: 'In quella posizione rende di più'
Il giornalista e opinionista di DAZN, Andrea Marinozzi, ha analizzato la prestazione di Rafael Leao contro la Fiorentina svelando i motivi del suo primo tempo deludente.
Redazione PM

Il prezioso successo del Milan contro la Fiorentinaha avuto come assoluto protagonista Rafael Leao. Il portoghese dopo un primo tempo negativo, in linea con le ultime prestazioni, è stato protagonista nel secondo tempo di una doppietta che ha permesso al Milan di ribaltare il punteggio e ottenere tre punti importanti.

L'analisi di Marinozzi

—  

Andrea Marinozzi, giornalista e opinionista di DAZN, ha espresso un parere sulla prestazione del portoghese. Ecco le sue parole rilasciate sul suo canale Youtube.

LEGGI ANCHE

Su Leao:"Una cosa che vorrei sottolineare, non so se siete d’accordo oppure no, è che si è fatta un’analisi poi un po’ affrettata: okay Leao fa gol con Gimenez, okay Leao quindi in quella posizione rende di più. Okay questo è evidente che con Gimenez non solo è migliorata la prestazione di Leao ma è migliorata la prestazione dell’intero Milan nel secondo tempo".

LEGGI ANCHE: Duello con l’Inter per il top player a costo zero: Milan, ecco la grande idea di Tare >>>

Su Saelemaekers e Pulisic: "Con Saelemaekers Leao ha avuto dei problemi di interazione, con il belga troppo allargato a sinistra e non connettendosi bene con Leao. Credo che con Pulisic questo possa avvenire meglio creando una relazione di alta qualità con l’americano, lasciando lo spazio centrale o a Fofana o a Rabiot che in questo è bravissimo. Cerchiamo di non essere troppo affrettati nel dire che Leao non può fare la prima punta".

Leggi anche
Milan, i numeri di Leao contro la Fiorentina e non solo: il primato mancava da …
Leao e una doppietta da leader: per lui il premio di MVP di Milan-Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA