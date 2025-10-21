Il Milan è tornato a occupare il primo posto in classifica in solitaria al termine di una giornata di un campionato di Serie A per la prima volta dall’ottavo turno del 2023/24 (21 punti - 7V, 1P).
Era da febbraio-aprile 2024 che il Milan non infilava in campionato almeno sei risultati utili di fila (5V, 1N): sette in quel caso.
Era esattamente da un anno che il Milan non collezionata tre vittorie interne consecutive in Serie A: dal 19 ottobre 2024 (vs Venezia, Lecce e Udinese).
LEGGI ANCHE: Modric: "Sono in un grande e storico club. Mister vincente e tanti talenti. Il mio sogno ...">>>
Contro nessuna squadra Rafael Leão ha trovato più gol che contro la Fiorentina in Serie A: 6.
Settima marcatura multipla (tutte doppiette) di Rafael Leão in Serie A: la prima dal 9 novembre 2024, in casa del Cagliari, e la prima al Meazza dal 4 giugno 2023, contro l'Hellas Verona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA