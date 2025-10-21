Milan-Fiorentina 2-1, il Diavolo, nonostante molteplici assenze in tutti i reparti, non demorde mai e vince una partita veramente complessa. Grande merito sicuramente alla doppietta di Leao e non solo. Benissimo anche Gimenez e l'impatto che ha avuto dalla panchina. Il sito acmilan.com fa i numeri della vittoria dei rossoneri contro la viola di Stefano Pioli.