Milan-Fiorentina, i gol di Leao contro la viola e non solo: primato in Serie A che mancava da tempo. Ecco i numeri dei rossoneri da acmilan.com
Milan-Fiorentina 2-1, il Diavolo, nonostante molteplici assenze in tutti i reparti, non demorde mai e vince una partita veramente complessa. Grande merito sicuramente alla doppietta di Leao e non solo. Benissimo anche Gimenez e l'impatto che ha avuto dalla panchina. Il sito acmilan.com fa i numeri della vittoria dei rossoneri contro la viola di Stefano Pioli.

(fonte: acmilan.com) - Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro la Fiorentina, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta di Rafael Leão, che ha segnato un gol su azione e uno su rigore. Questo successo permette ai rossoneri di tornare in vetta alla classifica di Serie A. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

Il Milan è tornato a occupare il primo posto in classifica in solitaria al termine di una giornata di un campionato di Serie A per la prima volta dall’ottavo turno del 2023/24 (21 punti - 7V, 1P).

Era da febbraio-aprile 2024 che il Milan non infilava in campionato almeno sei risultati utili di fila (5V, 1N): sette in quel caso.

Era esattamente da un anno che il Milan non collezionata tre vittorie interne consecutive in Serie A: dal 19 ottobre 2024 (vs Venezia, Lecce e Udinese).

Contro nessuna squadra Rafael Leão ha trovato più gol che contro la Fiorentina in Serie A: 6.

Settima marcatura multipla (tutte doppiette) di Rafael Leão in Serie A: la prima dal 9 novembre 2024, in casa del Cagliari, e la prima al Meazza dal 4 giugno 2023, contro l'Hellas Verona.

