Pisa, si avvicina la gara con il Milan: il programma dei nerazzurri

Domani sera Milan e Pisa scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Se Massimiliano Allegri non può sorridere vista la situazione infortunati, mancheranno Pulisic, Rabiot, Estupinan e forse anche Loftus Cheek, non può fare altrettanto Alberto Gilardino, mister dei toscani. Egli infatti non potrà contare su Matheus Lusuardi, che si è fatto male ieri in allenamento (lesione di alto grado al collaterale mediale a causa di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro), Esteves e Stengs. In dubbio anche la presenza di Denoon.