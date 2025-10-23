Pisa, si avvicina la gara con il Milan: il programma dei nerazzurri

"Il maltempo ha fortemente condizionato la seduta di allenamento odierna che il Pisa Sporting Club ha effettuato, come da programma, al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Nonostante la pioggia battente la squadra nerazzurra ha comunque potuto effettuare il programma previsto avvicinandosi così alla gara con il Milan che venerdì (Stadio “Meazza”, ore 20.45) aprirà l’ottavo turno della Serie A EniLive. Domani (giovedì) il Pisa effettuerà al mattino l’ultima seduta di allenamento in città prima di partire nel pomeriggio per raggiungere in treno Milano".
