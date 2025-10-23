Pianeta Milan
MILAN-PISA

Milan-Pisa, i nerazzurri si preparano al match di San Siro: il punto sui prossimi avversari

Pisa, si avvicina la gara con il Milan: il programma dei nerazzurri
Il Pisa, prossimo avversario dei rossoneri in campionato si prepara alla trasferta di San Siro: i nerazzurri svolgeranno oggi una seduta di allenamento per poi raggiungere Milano in treno dopo pranzo
Redazione PM

Domani sera Milan e Pisa scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Se Massimiliano Allegri non può sorridere vista la situazione infortunati, mancheranno Pulisic, Rabiot, Estupinan e forse anche Loftus Cheek, non può fare altrettanto Alberto Gilardino, mister dei toscani. Egli infatti non potrà contare su Matheus Lusuardi, che si è fatto male ieri in allenamento (lesione di alto grado al collaterale mediale a causa di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro), Esteves e Stengs. In dubbio anche la presenza di Denoon.

Milan-Pisa, il programma dei nerazzurri

—  

La formazione di Alberto Gilardino cercherà di fare l'impresa a San Siro contro la capolista Milan. I nerazzurri dopo aver svolto questa mattina una seduta di allenamento, partiranno in treno nel pomeriggio alla volta di Milano. Ecco il comunicato del club:

"Il maltempo ha fortemente condizionato la seduta di allenamento odierna che il Pisa Sporting Club ha effettuato, come da programma, al Centro Sportivo di San Piero a Grado.  Nonostante la pioggia battente la squadra nerazzurra ha comunque potuto effettuare il programma previsto avvicinandosi così alla gara con il Milan che venerdì (Stadio “Meazza”, ore 20.45) aprirà l’ottavo turno della Serie A EniLive.  Domani (giovedì) il Pisa effettuerà al mattino l’ultima seduta di allenamento in città prima di partire nel pomeriggio per raggiungere in treno Milano".

