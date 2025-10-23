Milan-Pisa, prevista per oggi la conferenza di Allegri: ecco l'orario

La formazione di mister Alberto Gilardino non sta passando un momento semplice, zero vittorie e solo tre punti conquistati in queste prime sette giornate. Ma verrà a giocarsi le sue chance a San Siro contro un Milan che non può permettersi passi falsi.
Oggi la conferenza di Allegri per Milan-Pisa—
LEGGI ANCHE: Milan, il gigante d’area di rigore te lo porta Moncada: corsa a due con l’Atalanta >>>
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, parlerà oggi alle 12 presso la sala stampa a Milanello per la consueta conferenza pre-partita. C'è attesa soprattutto di capire dal mister rossonero come procede il recupero degli infortunati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA