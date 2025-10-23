Pianeta Milan
Milan-Pisa, oggi parla mister Allegri in conferenza stampa: l’orario

Milan-Pisa, prevista per oggi la conferenza di Allegri: ecco l'orario
Massimiliano Allegri parlerà oggi alle 12 presso la sala stampa di Milanello in vista del match dell'ottava giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro contro il Pisa
Domani sera il Milan scenderà in campo a San Siro per sfidare il neo-promosso Pisa nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Per i rossoneri, primi in classifica, si tratta di un'occasione importante per allungare in classifica approfittando del big match in programma sabato pomeriggio al "Maradona" tra Napoli e Inter.

Il tecnico Massimiliano Allegridovrà fare i conti con numerosi infortunati: oltre a Christian Pulisic, Adrien Rabiot, Ardon Jashari e Pervis Estupinan anche Ruben Loftus Cheek potrebbe saltare la sfida contro i toscani.

La formazione di mister Alberto Gilardino non sta passando un momento semplice, zero vittorie e solo tre punti conquistati in queste prime sette giornate. Ma verrà a giocarsi le sue chance a San Siro contro un Milan che non può permettersi passi falsi.

Oggi la conferenza di Allegri per Milan-Pisa

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, parlerà oggi alle 12 presso la sala stampa a Milanello per la consueta conferenza pre-partita. C'è attesa soprattutto di capire dal mister rossonero come procede il recupero degli infortunati.

