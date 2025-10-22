Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Pisa: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

CONFERENZA

Milan-Pisa: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

Milan-Pisa: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Tutte le info
Daniele Triolo Redattore 

Archiviato il successo interno (2-1) contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, ritorna subito il campionato di Serie A 2025-2026 per il Milan di Massimiliano Allegri. Il Diavolo sarà atteso da un'altra partita tra le mura amiche, contro la Pisa di un altro grande ex rossonero, Alberto Gilardino, attaccante del Milan per tre stagioni, dal 2005 al 2008.

Milan-Pisa, appuntamento con la conferenza di Allegri

—  

Il Milan si troverà alle prese con le sicure assenze di Ardon Jashari, Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Zero chance o quasi anche di ritrovare Pervis Estupiñán; Allegri spera di ritrovare almeno Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Più chance di rientro per il primo rispetto al secondo.

LEGGI ANCHE

Milan-Pisa, che si disputerà venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà valevole per la 8^ giornata di Serie A e, come di consueto, sarà preceduta, alla vigilia, dalle conferenze stampa dei due allenatori. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri parlerà in conferenza domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.

LEGGI ANCHE: Milan-Pisa con Nkunku? Ecco come sta l'attaccante francese. Questa l'idea di Allegri >>>

Milan-Pisa, in Serie A, non si disputa dalla stagione 1990-1991, al termine del quale la compagine toscana finì in Serie B senza più far ritorno nella massima serie fino alla scorsa estate. In quell'occasione, il 23 gennaio 1991, terminò 1-0 per il Diavolo di Arrigo Sacchi con un gol di Daniele Massaro al 20'.

Leggi anche
Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “Sto benissimo. Voglio giocare a destra”
Milan-Fiorentina, Pradè: “Rigore scandaloso, sceneggiata senza senso. Io colpevole, non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA