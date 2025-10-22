Milan-Pisa, che si disputerà venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà valevole per la 8^ giornata di Serie A e, come di consueto, sarà preceduta, alla vigilia, dalle conferenze stampa dei due allenatori. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri parlerà in conferenza domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.
Milan-Pisa, in Serie A, non si disputa dalla stagione 1990-1991, al termine del quale la compagine toscana finì in Serie B senza più far ritorno nella massima serie fino alla scorsa estate. In quell'occasione, il 23 gennaio 1991, terminò 1-0 per il Diavolo di Arrigo Sacchi con un gol di Daniele Massaro al 20'.
