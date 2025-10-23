Angelo Pagotto, ex portiere del Milan, ha ricordato il suo arrivo in rossonero e le difficoltà incontrare durante la sua permanenza sotto la Madonnina

Angelo Pagotto , ex portiere del Milan , è tornato a parlare del suo periodo rossonero svelando dettagli importanti sul suo arrivo e sulle difficoltà riscontrare durante la permanenza sotto la Madonnina durata solamente un anno. L'estremo difensore ha espresso rimpianto per aver lasciato la Sampdoria in favore del Milan. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il ricordo di Angelo Pagotto sull'esperienza al Milan

Sull'addio alla Samp per il Milan: "Sì, che cazzata, lo posso dire. Il presidente avrebbe costruito la squadra su di me, ma dopo le prime partite il Milan si presentò con un pre-contratto e io accettai. Psicologicamente ero già a San Siro, avevo 22 anni: avrei mai potuto rifiutare?".