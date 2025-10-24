PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, parla Serginho! In arrivo un gigante in difesa? Le ultime

ULTIME MILAN NEWS

Milan, parla Serginho! In arrivo un gigante in difesa? Le ultime

Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan, parla Serginho! In arrivo un gigante in difesa? Le ultime- immagine 1

Nella giornata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, molti i siti online i vari quotidiani, sia sportivi che non, hanno riservato alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri questa sera ospiteranno il Pisa dell'ex giocatore Gilardino nel match valevole per l'ottava giornata di Serie A.  Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA