Da Milan-Napoli , la Curva Sud è tornata a cantare a San Siro . Una spinta importantissima per i rossoneri che si è sentita molto sia contro la squadra di Conte che contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', anche contro il Pisa, il Milan è pronto a un altro sold-out dello stadio San Siro. La rosea riporta la media spettatori dei rossoneri: 72.458, che sarebbe la più alta in questa stagione in Italia. Milan-Pisa dovrebbe comunque superare quota 70 mila. Finora, nelle partite casalinghe del Diavolo in Serie A, solo una volta si è scesi sotto le 70 mila presenze contro il Bologna, perché il tifo emiliano disertò lo stadio per solidarietà con le curve di Milan e Inter, allora sottoposte alle restrizioni.