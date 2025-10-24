Pianeta Milan
Milan-Pisa, ancora sold-out a San Siro: il Diavolo in testa alla media spettatori

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', anche contro il Pisa, il Milan è pronto a un altro sold-out dello stadio San Siro. Ecco i numeri stagionali dei rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Da Milan-Napoli, la Curva Sud è tornata a cantare a San Siro. Una spinta importantissima per i rossoneri che si è sentita molto sia contro la squadra di Conte che contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', anche contro il Pisa, il Milan è pronto a un altro sold-out dello stadio San Siro. La rosea riporta la media spettatori dei rossoneri: 72.458, che sarebbe la più alta in questa stagione in Italia. Milan-Pisa dovrebbe comunque superare quota 70 mila. Finora, nelle partite casalinghe del Diavolo in Serie A, solo una volta si è scesi sotto le 70 mila presenze contro il Bologna, perché il tifo emiliano disertò lo stadio per solidarietà con le curve di Milan e Inter, allora sottoposte alle restrizioni.

Dietro il Milan, nei dati di affluenza in Serie A, sono proprio i cugini nerazzurri a seguire i rossoneri, con una media di poco più di 70 mila spettatori. Poi Roma, Napoli e Lazio.

