Come scrive 'Il Corriere della Sera'Milan-Como rischierebbe di diventare un intrigo internazionale. Le polemiche spagnole che hanno indotto la Liga ad annullare Villarreal-Barcellona a Miami avrebbero fatto crescere molti dubbi anche su Milan-Como a Perth. Massimiliano Allegri ne ha parlato così in conferenza stampa: «Se si giocherà in Italia meglio, altrimenti ci organizzeremo per andare in Australia e disputare un incontro importante. In ogni caso bisogna che si decida presto, ciò che conta sono i tre punti». Anche Fabregas, allenatore del Como, ne ha parlato: "«La gara in Australia non è confermata ancora. È possibile che non si faccia. La mia è un’idea personale: la gente è l’elemento più importante. Ci sono persone che fanno sacrifici e usano il loro stipendio per seguirci».