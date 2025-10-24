LEGGI ANCHE: Milan-Pisa, probabili formazioni: altro infortunio in attacco. Allegri con due cambi>>>
Secondo il giornale, il presidente della Lega di A, Ezio Simonelli, non intenderebbe muovere pressioni sugli organi calcistici internazionali al fine di ottenerne il placet ma neanche ricalcare le orme della Liga, rinunciando all’evento in maniera preventiva. Secondo il Corriere l'ottimismo starebbe scemando. Mancherebbero gli ok della FIFA e dell'Afc, la Confederazione asiatica calcistica, con quest'ultima che, secondo quanto riferisce il Guardian, starebbe subendo "forti pressioni esterne per non autorizzare la partita". Come scrive Gazzetta.it, invece: "La Football Australia ha inviato alla Fifa, nella notte italiana, la lettera attraverso la quale dà ufficialmente il suo via libera all'organizzazione di Milan-Como a Perth".
