Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Como a Perth: arriva un altro via libera, ma c’è il rischio di intrigo internazionale

MILAN-COMO

Milan-Como a Perth: arriva un altro via libera, ma c’è il rischio di intrigo internazionale

Milan-Como a Perth, rischio di intrigo internazionale. Parole di Allegri e Fabregas chiare
Come scrive 'Il Corriere della Sera' Milan-Como rischierebbe di diventare un intrigo internazionale. Le ultime novità sulla partita di Perth
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'Il Corriere della Sera'Milan-Como rischierebbe di diventare un intrigo internazionale. Le polemiche spagnole che hanno indotto la Liga ad annullare Villarreal-Barcellona a Miami avrebbero fatto crescere molti dubbi anche su Milan-Como a Perth. Massimiliano Allegri ne ha parlato così in conferenza stampa: «Se si giocherà in Italia meglio, altrimenti ci organizzeremo per andare in Australia e disputare un incontro importante. In ogni caso bisogna che si decida presto, ciò che conta sono i tre punti». Anche Fabregas, allenatore del Como, ne ha parlato: "«La gara in Australia non è confermata ancora. È possibile che non si faccia. La mia è un’idea personale: la gente è l’elemento più importante. Ci sono persone che fanno sacrifici e usano il loro stipendio per seguirci».

Milan-Como a Perth, le ultime novità

Come scrive il giornale, i manager di Milan e Como sarebbero stati i primi ad avallare l’iniziativa per promuovere il brand ed espandere la visibilità su un nuovo mercato. La federazione australiana sarebbe pronta a versare circa 12 milioni alla Lega (4 per le spese di organizzazione, 5 andranno al Milan, e il resto da dividere fra il Como e le altre consociate).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Pisa, probabili formazioni: altro infortunio in attacco. Allegri con due cambi>>>

Secondo il giornale, il presidente della Lega di A, Ezio Simonelli, non intenderebbe muovere pressioni sugli organi calcistici internazionali al fine di ottenerne il placet ma neanche ricalcare le orme della Liga, rinunciando all’evento in maniera preventiva. Secondo il Corriere l'ottimismo starebbe scemando. Mancherebbero gli ok della FIFA e dell'Afc, la Confederazione asiatica calcistica, con quest'ultima che, secondo quanto riferisce il Guardian, starebbe subendo "forti pressioni esterne per non autorizzare la partita". Come scrive Gazzetta.it, invece: "La Football Australia ha inviato alla Fifa, nella notte italiana, la lettera attraverso la quale dà ufficialmente il suo via libera all'organizzazione di Milan-Como a Perth".

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Il Milan e Modric per la prima fuga”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, c’è il Pisa. Leao con Gimenez”

© RIPRODUZIONE RISERVATA