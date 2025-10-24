PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, c’è il Pisa. Leao con Gimenez”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, c’è il Pisa. Leao con Gimenez”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, c'è il Pisa. Leao con Gimenez'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'intervista al portiere Suzuki. Lo cercano Milan e Chelsea. Cade la Roma in Europa League, vince il Bologna. Attesa Napoli: Hojlund ci prova. Milan, c'è il Pisa. Leao con Gimenez. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, una fame del Diavolo”
Milan-Pisa: per Allegri è la partita delle emozioni. Il sindaco di Livorno: “Max primo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA