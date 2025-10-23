Milan-Pisa, la partita del cuore di Allegri. Il sindaco: 'Max vanto di Livorno'

Nonostante la rivalità, il tecnico ex Juve è sempre rimasto affezionato alla stagione trascorsa con i nerazzurri, ricordando con particolare piacere il presidente Romeo Anconetani, citato qualche anno fa, da allenatore bianconero, per rispondere ad alcune critiche mosse nei confronti di Sami Khedira. Ecco le sue parole: «Quando ero al Pisa, il presidente Anconetani chiedeva sempre "Oggi sei sceso in campo o hai giocato?", perché una cosa è scendere in campo e una cosa è giocare. E una cosa è guardare le partite e una cosa è vederle: le guardano in tanti, ma in pochi le vedono». Max è bravo a vederle e a leggerle, ma deve essere altrettanto bravo nel saper gestire i ricordi che mineranno la stabilità suo cuore livornese.