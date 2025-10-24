PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, una fame del Diavolo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il Milan. Una fame del Diavolo. Occasione Milan, a San Siro con il Pisa per il più 4. Conte-Chivu, la rabbia e la calma. Colpo Bologna in Europa League. Cade la Roma Juventus, un gol ogni 3 ore. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

